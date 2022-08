Pokémon Scarlatto e Violetto: novità in arrivo questo fine settimana ai Mondiali Pokémon

The Pokemon Company ha svelato che questo fine settimana arriveranno degli annunci relativi a Pokémon Scarlatto e Violetto, i due giochi di nona generazione per Nintendo Switch. Segnatevi sul calendario la data di domenica 21 agosto alle 17:00 italiane.

Il presidente Tsunekazu Ishirara ha infatti promesso che verranno svelate novità per Pokémon Scarlatto e Violetto, nonché per il futuro di Pokémon GCC, durante la cerimonia di chiusura dei Campionati Mondiali Pokémon 2022, che inizierà all'orario sopracitato.

Pokéon Scarlatto e Violetto, ecco Sprigatito, Quaxly e Fuecoco, gli starter di nona generazione

"Abbiamo anche delle notizie per Pokémon Scarlatto e Violetto e del futuro del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon", ha detto Ishihara durante la cerimonia di apertura dei Campionanti Mondiali Pokémon 2022. "Ma vorrei condividere questi aggiornamenti con voi durante la nostra cerimonia di chiusura, quindi vi chiedo di aspettare un po' più a lungo".

Per l'occasione The Pokémon Company potrebbe presentare un trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto, così come nuove informazioni sul gameplay e dettagli dei Pokémon nativi della regione di Paldea. Insomma si tratta di un appuntamento sicuramente da non perdere se siete fan della serie.

Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili nei negozi in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 18 novembre. I Campionati Mondiali Pokémon 2022 sono iniziati oggi e proseguiranno fino al 21 agosto, ecco i dettagli della competizione.