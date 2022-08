Starfield sarà alla Gamescom 2022, ma non aspettatevi un video gameplay o novità

Starfield sarà presente alla Gamescom 2022 della prossima settimana, ma non aspettatevi novità degne di nota, nonostante alcune informazioni circolate in rete negli ultimi giorni avevano acceso le speranze dei fan per un nuovo video gameplay del kolossal sci-fi di Bethesda.

Tutto è nato quando un utente di Reddit ha avvistato un post ufficiale del sito di Bethesda che invitava i giocatori a visitare lo stand della Gamescom 2022 per "vedere il gameplay di Redfall e Starfield", suggerendo dunque la possibilità di ammirare nuove sequenze dei due giochi.

A quanto pare però le informazioni riportate erano inesatte e il post successivamente è stato modificato in "vedere un replay della presentazione del gameplay di Redfall e Starfield dell'Xbox & Bethesda Showcase". Inutile dire che c'è una gran bella differenza.

Come segnalato da PC Gamer, Bethesda, per tagliare la testa al toro ed evitare qualsiasi fraintendimento, ha aggiornato una seconda volta il post, eliminando qualsiasi riferimento al gameplay di Starfield.

Il gioco comunque sarà presente, ma non nel modo che desideravano i fan: nello stand di Betheda sarà presente una replica 1:1 di VASCO, il robot che ci accompagnerà nelle nostre avventure spaziali di Starfield. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, i visitatori della Gamescom 2022 avranno il piacere di scattare una foto con la statua e partecipare a un giveaway per vincere un mini frigo Xbox Series X. Meglio di niente, no?

Rimanendo in tema, alcuni modder si stanno organizzando con largo anticipo per realizzare una patch comunitaria che risolva i bug di Starfield.