I leaker di Nintendo Switch 2 finiscono nel mirino di Hideki Kamiya, che lancia una singolare maledizione

Il tutto segue il tipico stile vulcanico di Kamiya, che è ormai un personaggio noto in ambito social per attaccare briga un po' con tutti, sebbene in questo caso la reazione possa avere origini parzialmente condivisibili.

Il celebre game designer Hideki Kamiya ha reagito all'annuncio di Nintendo Switch 2 a modo suo, come spesso accade arrabbiandosi con qualcuno: in questo caso sono i leaker a finire nel mirino di una singolare maledizione lanciata dall'ex-Capcom e PlatinumGames.

Le strane maledizioni di Kamiya

In un messaggio pubblicato su X, il capo del nuovo team Clovers, aperto di recente per lavorare al seguito di Okami annunciato durante i The Game Awards 2024, non si è trattenuto.



"Spero che tutte le persone che hanno fatto trapelare informazioni su Switch 2, e quelle che hanno contribuito a farle trapelare, siano maledette per il resto della loro vita ad avere sempre la cacca sulle suole delle scarpe quando tornano a casa", ha affermato Kamiya.

Rincarando la dose poi in maniera un po' pesante: "La peggiore feccia... [dovrebbero] essere ricoperti di m- dalla testa ai piedi e gettati fuori dall'atmosfera... e poi smettere di pensare e vagare per sempre". Insomma, una pena forse un po' eccessiva per aver parzialmente rovinato la sorpresa su alcuni aspetti di Nintendo Switch 2, ma che rientra sicuramente nel personaggio.

Al di là delle uscite social, sempre apprezzabili, ricordiamo che Kamiya è finalmente tornato in azione, dopo aver lasciato PlatinumGames, con la fondazione di un nuovo team chiamato Clovers, al lavoro insieme a Capcom su un seguito di Okami.