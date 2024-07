L'IA rivitalizza il mercato PC: una crescita inaspettata

Ruth Flynn, vicepresidente della ricerca di IDC, sottolinea come il passaggio a processi incentrati sull'IA stia rimodellando il mercato. L'attenzione si sposta dallo sviluppo delle infrastrutture di rete verso soluzioni software, endpoint e storage, con un'attesa crescita anche nei servizi e framework di supporto.

Il secondo trimestre del 2024 ha visto un mercato tecnologico nordamericano in fase di transizione, con un fatturato complessivo dei distributori stabile a 19,5 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente. L'International Data Corporation (IDC), nel suo rapporto North America Distribution Tracker (NADT), evidenzia come il calo delle vendite di infrastrutture di rete sia stato compensato dalla crescita del settore PC e software , entrambi trainati dall' intelligenza artificiale (IA) .

PC e software: la spinta dell'IA

Il settore dei PC ha riconquistato il primato delle vendite, raggiungendo i 3,9 miliardi di dollari nel secondo trimestre, grazie a una crescita del 9,9% anno su anno. I PC dotati di IA hanno contribuito in modo significativo, generando il 17,8% delle entrate e registrando una crescita del 33% rispetto al primo trimestre. In particolare, Apple e Microsoft hanno ottenuto un notevole successo con i loro PC con IA (come ad esempio i PCCopilot+), rispettivamente con una quota del 75% e del 32%.

I PC Windows Copilot+ con IA

Anche il mercato del software ha beneficiato della crescente domanda di soluzioni IA. Il software per il controllo dello storage definito dal software (SDS) ha registrato una crescita del 31% anno su anno, trainata dal supporto all'IA e dalle infrastrutture iperconvergenti. In questo segmento, Nutanix si è distinta con una crescita del 45%, seguita da NetApp con il 24%.

Ma non è tutto, perché la crescente richiesta di carichi di lavoro incentrati sull'elaborazione, necessari per supportare le piattaforme di IA, ha stimolato anche la crescita dei prodotti server e storage. L'aumento del 3,7% anno su anno nel settore delle infrastrutture aziendali è stato guidato da SSD, server e sistemi di storage che sfruttano sia soluzioni flash che HDD. Questa tendenza dovrebbe continuare, poiché l'infrastruttura tecnologica si adatta sempre più ai carichi di lavoro pesanti richiesti dall'IA.

L'analisi di IDC dipinge insomma un quadro chiaro di un mercato tecnologico in rapida evoluzione, dove l'intelligenza artificiale sta emergendo come il principale motore di crescita. Le aziende che sapranno cogliere questa opportunità e adattarsi alle nuove esigenze del mercato saranno quelle che avranno maggior successo nel prossimo futuro.

E voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.