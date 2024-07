I requisiti PC di Empire of the Ants sono stati svelati, sfrutterà Nanite e Lumen di Unreal Engine 5

Microids ha svelato i requisiti PC preliminari per Empire of the Ants, il suo gioco strategico in Unreal Engine 5. Sappiamo che questo titolo sfrutterà sia Nanite e Lumen, due tecnologie dell'attuale versione del motore grafico. Inoltre, sappiamo che ogni formica consisterà in oltre 50.000 triangoli (l'unità base per i poligoni nei videogiochi), per un livello di dettaglio veramente notevole.

Non sappiamo però se Empire of the Ants sfrutterà NVIDIA DLSS 3 o AMD FSR 3.0 al lancio, che certamente aiuterebbero a ottenere prestazioni e qualità grafica migliori.