Il controller 8BitDo x Rare è in forte sconto su AliExpress con i nostri coupon

In questo caso il prodotto è venduto dalla Cina , con la consegna prevista tra l'11 e il 18 ottobre, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 7 ottobre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile il controller 8BitDo x Rare a 72,92 €. Con il nostro codice ITMULTI10 potrete risparmiare altri 10 € (provate con il codice ITCD10, se non dovesse funzionare). Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente tramite questo link .

Caratteristiche del controller 8BitDo x Rare

Si tratta di un controller compatibile con Xbox, PC e dispositivi mobili. Realizzato per festeggiare i 40 anni di Rare, è un controller Xbox wireless 2.4G con licenza ufficiale. Troviamo inoltre joystick e grilletti a effetto Hall, 2 pulsanti posteriori Pro, D-pad tattile in metallo dorato e jack audio da 3,5 mm.

Il controller 8BitDo x Rare

In questo caso è presente anche un dock di ricarica integrato. Ricordiamo che i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.