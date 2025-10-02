Huawei smartwatch in offerta su AliExpress: dal Watch GT 5 al Fit 4 Pro, ecco gli sconti

Su AliExpress è disponibile una gamma di smartwatch Huawei a prezzi scontati, con promozioni attive dal 1° al 7 ottobre e valide fino a esaurimento scorte. Le offerte comprendono sia i modelli top di gamma della serie Watch GT 5 e GT 5 Pro, con materiali premium e autonomia fino a 14 giorni, sia le versioni più leggere e sportive come i nuovi Fit 4 e Fit 4 Pro. Tutti i modelli sono dotati di display AMOLED, compatibilità con iOS e Android e funzioni avanzate di monitoraggio della salute.
- HUAWEI Orologio D2 - Prezzo: €311,15 - Sconto: €35 - Codici sconto:
ITMULTI35,
ITCD35- Prezzo finale: €276,15
- HUAWEI FIT 4 Pro - Prezzo: €209,85 - Sconto: €20 - Codici sconto:
ITMULTI20,
ITCD20- Prezzo finale: €189,85
- HUAWEI Watch FIT 4 - Prezzo: €114,33 - Sconto: €15 - Codici sconto:
ITMULTI15,
ITCD15- Prezzo finale: €99,33
- HUAWEI Watch GT 5 Smartwatch - Prezzo: €179,07 - Sconto: €20 - Codici sconto:
ITMULTI20,
ITCD20- Prezzo finale: €159,07
- Huawei Watch GT5 Smartwatch 46mm/41mm - Prezzo: €168,79 - Sconto: €20 - Codici sconto:
ITMULTI20,
ITCD20- Prezzo finale: €148,79
- HUAWEI Watch GT 5 Pro 46mm - Prezzo: €350,94 - Sconto: €35 - Codici sconto:
ITMULTI35,
ITCD35- Prezzo finale: €315,94
Smartwatch per ogni esigenza
Il Huawei Watch GT 5 si distingue per la batteria fino a due settimane di utilizzo, GPS integrato e funzioni di notifica complete. La variante Pro aggiunge materiali pregiati come titanio e ceramica, offrendo un design elegante e resistente pensato per durare nel tempo.
Chi preferisce un design più compatto può puntare sulla serie Fit 4 e Fit 4 Pro, caratterizzata da display AMOLED da 1,8 pollici, funzioni di chiamata Bluetooth e un focus sul fitness quotidiano. Il Watch D2, invece, introduce un approccio innovativo con funzioni di monitoraggio avanzato del sonno, ECG e persino assistenza sanitaria familiare, diventando uno strumento completo per il benessere.