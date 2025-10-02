Huawei smartwatch in offerta su AliExpress: dal Watch GT 5 al Fit 4 Pro, ecco gli sconti

Su AliExpress è disponibile una gamma di smartwatch Huawei a prezzi scontati, con promozioni attive dal 1° al 7 ottobre e valide fino a esaurimento scorte. Le offerte comprendono sia i modelli top di gamma della serie Watch GT 5 e GT 5 Pro, con materiali premium e autonomia fino a 14 giorni, sia le versioni più leggere e sportive come i nuovi Fit 4 e Fit 4 Pro. Tutti i modelli sono dotati di display AMOLED, compatibilità con iOS e Android e funzioni avanzate di monitoraggio della salute.