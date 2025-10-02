0

Huawei smartwatch in offerta su AliExpress: dal Watch GT 5 al Fit 4 Pro, ecco gli sconti

Dai modelli premium in titanio e ceramica fino alle versioni leggere Fit, AliExpress propone una selezione di smartwatch Huawei 2024 in sconto per un periodo limitato.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   02/10/2025
Huawei Watch GT 5 Pro

Su AliExpress è disponibile una gamma di smartwatch Huawei a prezzi scontati, con promozioni attive dal 1° al 7 ottobre e valide fino a esaurimento scorte. Le offerte comprendono sia i modelli top di gamma della serie Watch GT 5 e GT 5 Pro, con materiali premium e autonomia fino a 14 giorni, sia le versioni più leggere e sportive come i nuovi Fit 4 e Fit 4 Pro. Tutti i modelli sono dotati di display AMOLED, compatibilità con iOS e Android e funzioni avanzate di monitoraggio della salute.

  • HUAWEI Orologio D2 - Prezzo: €311,15 - Sconto: €35 - Codici sconto: ITMULTI35, ITCD35 - Prezzo finale: €276,15
  • HUAWEI FIT 4 Pro - Prezzo: €209,85 - Sconto: €20 - Codici sconto: ITMULTI20, ITCD20 - Prezzo finale: €189,85
  • HUAWEI Watch FIT 4 - Prezzo: €114,33 - Sconto: €15 - Codici sconto: ITMULTI15, ITCD15 - Prezzo finale: €99,33
  • HUAWEI Watch GT 5 Smartwatch - Prezzo: €179,07 - Sconto: €20 - Codici sconto: ITMULTI20, ITCD20 - Prezzo finale: €159,07
  • Huawei Watch GT5 Smartwatch 46mm/41mm - Prezzo: €168,79 - Sconto: €20 - Codici sconto: ITMULTI20, ITCD20 - Prezzo finale: €148,79
  • HUAWEI Watch GT 5 Pro 46mm - Prezzo: €350,94 - Sconto: €35 - Codici sconto: ITMULTI35, ITCD35 - Prezzo finale: €315,94

Smartwatch per ogni esigenza

Il Huawei Watch GT 5 si distingue per la batteria fino a due settimane di utilizzo, GPS integrato e funzioni di notifica complete. La variante Pro aggiunge materiali pregiati come titanio e ceramica, offrendo un design elegante e resistente pensato per durare nel tempo.

Annunciate le HUAWEI FreeBuds 7i: ANC intelligente, audio spaziale e tutti i dettagli sul prezzo Annunciate le HUAWEI FreeBuds 7i: ANC intelligente, audio spaziale e tutti i dettagli sul prezzo

Chi preferisce un design più compatto può puntare sulla serie Fit 4 e Fit 4 Pro, caratterizzata da display AMOLED da 1,8 pollici, funzioni di chiamata Bluetooth e un focus sul fitness quotidiano. Il Watch D2, invece, introduce un approccio innovativo con funzioni di monitoraggio avanzato del sonno, ECG e persino assistenza sanitaria familiare, diventando uno strumento completo per il benessere.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Huawei smartwatch in offerta su AliExpress: dal Watch GT 5 al Fit 4 Pro, ecco gli sconti