Il Cortocircuito torna oggi in versione 'Lite', con l'inizio della Summer of Games di Multiplayer.it!

Oggi, 7 giugno 2023, ci aspetta una nuova puntata del Cortocircuito di Multiplayer.it, che andrà in scena in versione "Lite" vista la riduzione nella quantità di conduttori rispetto al normale, ma con una puntata molto speciale che segna l'inizio della Summer of Games di Multiplayer.it.

L'appuntamento è fissato per oggi, 7 giugno 2023, alle ore 16:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure facendo partire il lettore integrato in streaming riportato qui sotto.

In redazione ci sono Pierpaolo e Alessio a comporre un dinamico duo in sostituzione del tipico trio, ma ci saranno comunque molti argomenti e soprattutto un bell'evento da seguire in diretta.

Si parte infatti con un bel po' di chiacchiere sulle novità della settimana, che vanno dalle questioni legate ai videogiochi a quelle più genericamente collegate alla tecnologia, con un occhio di riguardo alle novità emerse dall'Apple WWDC 2023 andato in scena nei giorni scorsi, per arrivare poi al primo evento ufficiale della Summer of Games 2023.

A partire dalle ore 18:00 seguiremo in diretta il Guerrilla Collective Showcase, evento annuale che si concentra soprattutto sulle produzioni indie e che, anche per quest'anno, promette di portare con sé tantissime novità su questo importante ambito del mercato videoludico. Con questo inizia, di fatto, la sequenza di eventi di presentazione che ci terranno impegnati nel corso di questa settimana e della prossima, all'interno della Summer Game Fest e della nostra Summer of Games 2023 di Multiplayer.it.

Cercheremo anche di dare spazio alle vostre domande e ai vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!