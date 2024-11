Il gioco gratis di Epic Games Store del 21 novembre è disponibile ed è una strana simulazione di condomino

Potete effettuare il download di Beholder gratuitamente a questo indirizzo su Epic Games Store, con il titolo che entrerà così a far parte della vostra libreria in maniera incondizionata, scaricandolo da oggi ed entro il 28 novembre 2024, quando verrà sostituito dal prossimo regalo settimanale.

Come ogni giovedì, anche oggi Epic Games Store ha messo a disposizione il gioco gratis della settimana, in questo caso con il titolo del 21 novembre che corrisponde a quanto annunciato in precedenza e si presenta decisamente particolare: si tratta di Beholder , un titolo che ci cala all'interno di una realtà distopica alquanto inquietante.

Cos'è Beholder?

Sviluppato da Alawar Stargaze (Warm Lamp Games), Beholder è un titolo particolare che ci pone nei panni di un amministratore di condominio, incaricato da un regime dittatoriale di fare da guardiano e spiare gli inquilini.

Uno screenshot di Beholder

Nei panni di questo zelante amministratore, dobbiamo spiare gli inquilini per scoprire se rappresentano eventuali pericoli per lo stato totalitario che ci ha posizionato in tale ruolo di rilievo, ma la scelta su come agire è lasciata al giocatore.

Possiamo dunque decidere se le prove raccolte contro i vari individui siano sufficienti per denunciarli, o se vogliamo veramente denunciarli o meno, visto che ogni scelta ha delle conseguenze che possono essere spietate per gli altri e per il giocatore stesso.

Beholder è insomma un titolo che ci pone di fronte a situazioni particolari, che coinvolgono conseguenze etiche e morali, costringendoci a fare delle scelte importanti e difficili, all'interno di un contesto molto peculiare.