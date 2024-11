Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis in arrivo il 28 novembre

Lato gameplay, l'esperienza sviluppata da Blobfish si conferma fin da subito estremamente immediata e divertente, ma sotto la superficie si nasconde uno spessore insospettabile : riusciremo a sopravvivere alle orde malefiche che proverannno a trasformarci in un purè?

Una patata spaziale, per la precisione, che dopo essersi schiantata su di un pianeta alieno scopre che gli abitanti di questo mondo non sono altro che creature violente, pronte a farla a pezzi . Così decide di difendersi, ricorrendo al suo ampio arsenale.

Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis del 28 novembre : si tratta di Brotato , un arena shooter in stile roguelike che ricorda parecchio Vampire Survivors, ma in cui ci metteremo al comando di... una patata.

Nel frattempo è arrivato il gioco gratis di oggi

Contestualmente all'annuncio del prossimo gioco gratis dell'Epic Games Store, è diventato disponibile quello di oggi, Beholder: un titolo piuttosto originale, in cui dovremo controllare un amministratore di condominio che viene incaricato da un regime totalitario di spiare i propri inquilini.

Tornando invece a Brotato, come si può vedere nel trailer qui sopra parliamo di uno sparatutto molto frenetico e dinamico, in cui non è possibile fermarsi e anzi bisogna muoversi di continuo, cercando di mantenere una certa distanza fra noi e i tantissimi nemici che proveranno a colpirci.

Se apprezzate il genere, magari, date un'occhiata anche alla nostra recensioen di Vampire Survivors: Ode to Castlevania.