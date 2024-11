Avowed andrà a 30 fps su Xbox Series X|S? La director di Obsidian fa una precisazione importante

Avowed è protagonista di una nuova serie di anteprime e provati proprio in queste ore tra le quali anche la nostra prova appena pubblicata, e da una delle interviste pubblicate emerge anche un aggiornamento sulla questione dei 30 fps su Xbox Series X|S, che era emersa tempo fa e ha fatto molto discutere, con la director Carrie Patel che ha fatto una precisazione importante sulla questione.

A dire il vero, non si tratta proprio di una dichiarazione molto precisa, ma Patel ha voluto chiarire che sulla questione non c'è ancora nulla di definito e che il frame-rate di 30 fps è praticamente il minimo che il team si aspetta di raggiungere, non l'obiettivo in generale per le performance del gioco.

Il dubbio era emerso perché, durante un'anteprima dello scorso agosto, gli sviluppatori sembravano aver riferito di stare puntando ai 30 fps su Xbox Series X|S, ma è probabile che la questione fosse stata male interpretata.