Il mouse da gaming SteelSeries Aerox 3 wireless è al suo minimo storico: design e carattere da vendere

Su Amazon, oggi, è disponibile un maxi sconto sul mouse da gaming Aerox 3 targato SteelSeries che viene venduto al suo minimo storico: il risparmio totale è del 45% e il prezzo finale d'acquisto è pari a 59,99€. Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il design traforato di questo mouse, lo rende ultraleggero riducendo il peso a soli 68 grammi , permettendo movimenti rapidi e precisi senza affaticare la mano. Grazie al sensore ottico TrueMove Air da 18.000 DPI, il mouse garantisce una precisione assoluta e una risposta immediata.

Non solo design: ulteriori dettagli tecnici

Il mouse è resistente all'acqua e alla polvere grazie alla protezione IP54, con l'interno protetto da spruzzi e sporco. La batteria integrata assicura fino a 200 ore di autonomia con la tecnologia Quantum 2.0 Wireless, senza lag, e supporta sia la connessione 2,4 GHz per il gaming che Bluetooth 5.0 per l'uso quotidiano.

Mouse da gaming SteelSeries Aerox 3

Gli switch Golden Micro IP54 di nuova generazione offrono clic nitidi e duraturi, resistendo all'usura e agli agenti esterni, garantendo una lunga durata del mouse. E dunque, questo device riesce a combinare leggerezza, resistenza e soprattutto prestazioni elevate e durature.