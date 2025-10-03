PlayStation Store, Tokyo Game Show 2025: le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Si parte inevitabilmente dalla prima promozione in assoluto su Death Stranding 2: On the Beach, con una riduzione del 15% che magari potrebbe tornare utile a chi già stava pensando di acquistare il nuovo capitolo della serie diretta da Hideo Kojima. Dopodiché ci sono titoli come Assassin's Creed Shadows, The Last of Us Parte 2 Remastered e The First Berserker: Khazan che hanno appena toccato il loro minimo storico, ma non sono gli unici.

Come ogni anno, PlayStation Store celebra il Tokyo Game Show con una serie di offerte sui giochi PS4 e PS5 che raggiungono sconti pari al 75% e di cui potremo approfittare fino all'8 ottobre. Ci sono dunque ancora diversi giorni per concludere qualche ottimo affare, ma quali sono i nostri consigli per gli acquisti?

L'epopea di Sam Porter Bridges e del variegato cast di personaggi che gravitano attorno al protagonista si spingono stavolta all'interno di territori inediti, con lo stesso obiettivo degli esordi ma qualche differenza per quanto concerne le fasi esplorative e soprattutto i combattimenti, che sono stati migliorati in maniera evidente rispetto all'originale Death Stranding .

Se avete letto la nostra recensione di Death Stranding 2: On the Beach , saprete che in questo secondo capitolo la visione dell'autore giapponese prende spesso il sopravvento rispetto a qualsiasi altro aspetto, coadiuvata da una direzione artistica straordinaria e da un gameplay che risulta migliorato e arricchito sotto ogni punto di vista.

Come detto, Death Stranding 2: On the Beach è in offerta su PlayStation Store per la prima volta, e sebbene lo sconto sia di modesta entità (-15%, 67,99€ anziché 79,99€) potrebbe certamente tornare comodo a chi magari era già in procinto di acquistare l'eccellente sequel diretto da Hideo Kojima , che rilancia i temi e i personaggi del primo capitolo per coinvolgerci in un'esperienza ancora più destabilizzante.

Rispetto alla cifra piena il risparmio è senza dubbio consistente e potrebbe convincere anche gli scettici a vivere la storia di Naoe e Yasuke, i due protagonisti di questo episodio, che si ritrovano a combattere per la medesima causa pur provenendo da mondi completamente diversi: lei è una shinobi delle montagne in cerca di vendetta, lui uno schiavo divenuto samurai.

La drammatica storia di vendetta di Ellie non ha ormai bisogno di presentazioni, ponendosi ancora oggi come uno dei racconti più cupi, strazianti e destabilizzanti che si siano mai visti in un videogioco. Ebbene, questa edizione spinge ancora di più sulla qualità tecnica e aggiunge nuove opzioni per affrontare la campagna , inclusa la morte permanente, insieme alla coinvolgente modalità roguelike Nessun Ritorno.

Prezzo più basso di sempre anche per The Last of Us Parte 2 Remastered : l'edizione rimasterizzata del capolavoro firmato Naughty Dog può essere vostra a 29,99€ anziché 49,99€, con un risparmio che raggiunge in questo caso il 40% e che non arriva a caso, visto che alcuni giorni fa sono iniziate le celebrazioni per il The Last of Us Day .

Al comando di un guerriero tradito dalla sua stessa gente e mandato in esilio, dovremo stringere un patto con le forze oscure per trovare la forza e le capacità che ci consentiranno di ottenere la nostra vendetta, lungo un cammino lastricato di avversari sempre più forti e pericolosi, che dovremo abbattere seguendo le meccaniche di un'esperienza davvero brillante : abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di The First Berserker: Khazan .

Giochi a meno di 20 euro

Diamo un'occhiata veloce anche ai migliori giochi che potete acquistare in offerta a meno di 20 euro e cominciamo da Street Fighter 6, l'ultimo capitolo della celebre serie Capcom, attualmente a metà prezzo rispetto a un listino già sostanzialmente ridotto se paragonato ai tempi del lancio: 19,99€ anziché 39,99€. Se amate i picchiaduro a incontri, c'è poco di cui discutere: compratelo e non ve ne pentirete.

Ryu in Street Fighter 6

Vi appassiona la serie Resident Evil e attendete Requiem con trepidazione? Be', allora ci sono diversi affari che potrebbero interessarvi: la Gold Edition di Resident Evil Village, che include sia il gioco base che la Winters Expansion, è in vendita a soli 14,99€ anziché 49,99€; e poi c'è il bundle Raccoon City Edition, che per appena 14,99€ anziché 59,99€ vi offre i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3.

Restando in tema di bundle, il pacchetto con le edizioni deluxe di Hogwarts Legacy e Harry Potter: Campioni di Quidditch viene via a soli 19,99€ anziché 99,99€, e si tratta di un affare clamoroso se consideriamo in particolare la qualità dell'avventura a base open world sviluppata da Avalanche Software. E Campioni di Quidditch? Un simpatico extra, visto che praticamente ve lo regalano.