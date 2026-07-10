0

Il mouse HyperX Pulsefire Haste con autonomia fino a 100 ore è in sconto su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il mouse HyperX Pulsefire Haste con uno sconto del 45% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/07/2026
Mouse HyperX Pulsefire Haste

Se sei alla ricerca di un nuovo mouse senza fili, l'HyperX Pulsefire Haste è su Amazon a soli 59,99 € rispetto al prezzo consigliato di 109,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 45%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Tasti programmabili e tanta autonomia

In questo caso si tratta del mouse nella colorazione bianca. Questo prodotto offre una connettività wireless dual mode, quindi potrai passare dalla connessione wireless a 2,4 GHz a quella Bluetooth. Se preferisci, puoi anche utilizzare il mouse con un cavo, che troverai all'interno della confezione. Troviamo inoltre l'illuminazione RGB a LED, 6 tasti programmabili e pulsanti HyperX garantiti fino a 100 milioni di clic.

HyperX Pulsefire Haste
HyperX Pulsefire Haste

Inoltre, il sensore ottico 26K a 26000 DPI offre una risposta stabile e immediata, nonché una precisione accurata. Infine, garantisce fino a 100 ore di autonomia per un'esperienza di gioco senza interruzioni. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il mouse HyperX Pulsefire Haste con autonomia fino a 100 ore è in sconto su Amazon