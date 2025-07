Il notebook MSI Katana 15 con Nvidia RTX 4060 GDDR6 è in sconto con Amazon Prime Day

Caratteristiche del notebook MSI Katana 15

Si tratta in questo caso del notebook da gaming con RTX 4060, processore i7-13620H e Windows 11. Il processore permette di eseguire diverse attività in multitasking, nonché di eseguire giochi impegnativi senza problemi, con architettura core ibrida migliorata, 6 core Performance e 4 core Efficient. La GPU è una RTX 4060 di NVIDIA ed è alimentata dall'architettura Ada Lovelace.

Il display IPS a 144 Hz offre immagini fluide. A rendere l'esperienza ancora più fruibile è una soluzione di raffreddamento Shared-Pipe in grado di migliorare la capacità termica, mentre la velocità di lettura/scrittura della memoria su DDR5 accelera le prestazioni a tutti i livelli. Come sempre, continuate a seguirci per scoprire ulteriori offerte speciali dedicate al Prime Day. Vi ricordiamo che molti sconti sono disponibili per un periodo limitato, quindi vi suggeriamo di approfittarne.