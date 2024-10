Il nuovo aggiornamento di Windows 11 riporta il Blue Screen of Death a causa di un bug

Microsoft ha anche avvertito gli utenti di non aggiornare manualmente utilizzando strumenti come il Windows Installation Assistant o il Media Creation Tool. Tuttavia, disinstallando l'app Voicemeeter e i suoi componenti , è possibile che il blocco venga rimosso entro 24 ore.

Secondo la documentazione ufficiale di Microsoft, questo errore si verifica a causa di problemi di compatibilità tra il driver di Voicemeeter e il gestore della memoria del nuovo aggiornamento di Windows 11. A seguito di questa scoperta, Microsoft ha applicato un blocco di compatibilità per impedire l'installazione dell'aggiornamento su dispositivi che hanno Voicemeeter. Gli utenti che provano ad aggiornare il loro sistema non vedranno disponibile l'aggiornamento tramite Windows Update.

Come risolvere

Per ora, l'unica soluzione temporanea per evitare il problema è rimuovere completamente Voicemeeter dal sistema. In alternativa, si può attendere che VB-Audio Software, lo sviluppatore dell'app, rilasci una nuova versione che risolva i problemi di compatibilità. È importante sottolineare che il bug riguarda solo i sistemi client con Windows 11 versione 24H2. Le versioni precedenti di Windows 11 e Windows 10 non sono affette dal problema.

Un laptop con il logo di Windows 11.

Oltre al bug legato a Voicemeeter, la versione 24H2 di Windows 11 presenta altri problemi. Tra questi ci sono applicazioni che si bloccano quando viene utilizzata la fotocamera integrata e problemi di compatibilità con alcuni dispositivi Asus, che al momento sono bloccati dall'aggiornamento. Con molta probabilità, nel breve periodo Windows rilascerà dichiarazioni, o eventualmente un nuovo aggiornamento per sistemare il problema.