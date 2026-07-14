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Il processore AMD Ryzen 9 9950X3D è in sconto su AliExpress: usa questo codice per risparmiare

Tra le offerte di AliExpress troviamo il processore AMD Ryzen 9 9950X3D a prezzo scontato. Assicurati di utilizzare il seguente coupon per risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/07/2026
AMD Ryzen 9 9950X3D

Su AliExpress è attualmente disponibile il processore AMD Ryzen 9 9950X3D a 640,92 €, ma con il codice ITVS060 potrai risparmiare altri 60 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 13 al 19 luglio e fino a esaurimento scorte. Inoltre, ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. I codici hanno un limite di riscatto, pertanto potrebbero non essere più disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Prestazioni convincenti

Dal gaming alla produttività in generale, questo processore ti permetterà di fare qualsiasi cosa in modo estremamente fluido e reattivo. Si basa su memoria DDR5, tecnologia 3D V-Cache, 16 core/32 thread, cache da 144 MB, TDP da 170 W, socket AM5 e frequenza di boost fino a 5,7 GHz. Specifichiamo che il prodotto è spedito dalla Francia, quindi lo riceverai entro pochi giorni.

AMD Ryzen 9 9950X3D
AMD Ryzen 9 9950X3D

Ricordiamo che il coupon ha un limite di riscatto, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Le offerte sono valide per pochi giorni. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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