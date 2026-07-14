Il processore AMD Ryzen 9 9950X3D è in sconto su AliExpress: usa questo codice per risparmiare

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Prestazioni convincenti
Dal gaming alla produttività in generale, questo processore ti permetterà di fare qualsiasi cosa in modo estremamente fluido e reattivo. Si basa su memoria DDR5, tecnologia 3D V-Cache, 16 core/32 thread, cache da 144 MB, TDP da 170 W, socket AM5 e frequenza di boost fino a 5,7 GHz. Specifichiamo che il prodotto è spedito dalla Francia, quindi lo riceverai entro pochi giorni.
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