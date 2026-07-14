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Il Samsung Galaxy S25 è il best buy di questa tornata di sconti su AliExress: risparmia con questo coupon

Su AliExpress, oggi, in occasione della nuova tornata di sconti, è presente e disponibile una promo sul Samsung Galaxy S25 che cala di prezzo con un coupon dedicato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   14/07/2026
Samsung Galaxy S25

Su AliExpress, oggi, in occasione della nuova tornata di sconti, è presente e disponibile una promo sul Samsung Galaxy S25 che cala di prezzo di 45€ grazie al codice ITVS045 per un costo totale e finale d'acquisto di 381,37€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Il dispositivo dispone della certificazione IP68, che garantisce protezione contro polvere e acqua, mentre il corpo sottile con uno spessore di soli 7,2 mm contribuisce a una maggiore praticità nell'utilizzo quotidiano.

Il Galaxy S25 integra un display da 6,2" con tecnologia Dynamic LTPO AMOLED 2X, una soluzione pensata per offrire immagini nitide, colori intensi e consumi ottimizzati.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Lo schermo raggiunge una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e l'HDR 10+. Sul fronte delle prestazioni, lo smartphone utilizza il processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM, una configurazione pensata per gestire applicazioni avanzate, multitasking e giochi di ultima generazione.

S25Silver

La batteria da 4000 mAh offre un'autonomia adeguata per accompagnare l'utente durante la giornata. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50 megapixel. Per selfie e videochiamate è presente una fotocamera frontale da 12 megapixel, progettata per garantire risultati di qualità nelle riprese personali.

#Sconti
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