Il Samsung Galaxy S25 è il best buy di questa tornata di sconti su AliExress: risparmia con questo coupon

Su AliExpress, oggi, in occasione della nuova tornata di sconti, è presente e disponibile una promo sul Samsung Galaxy S25 che cala di prezzo di 45€ grazie al codice ITVS045 per un costo totale e finale d'acquisto di 381,37€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Il dispositivo dispone della certificazione IP68, che garantisce protezione contro polvere e acqua, mentre il corpo sottile con uno spessore di soli 7,2 mm contribuisce a una maggiore praticità nell'utilizzo quotidiano.
Il Galaxy S25 integra un display da 6,2" con tecnologia Dynamic LTPO AMOLED 2X, una soluzione pensata per offrire immagini nitide, colori intensi e consumi ottimizzati.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Lo schermo raggiunge una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e l'HDR 10+. Sul fronte delle prestazioni, lo smartphone utilizza il processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM, una configurazione pensata per gestire applicazioni avanzate, multitasking e giochi di ultima generazione.
La batteria da 4000 mAh offre un'autonomia adeguata per accompagnare l'utente durante la giornata. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50 megapixel. Per selfie e videochiamate è presente una fotocamera frontale da 12 megapixel, progettata per garantire risultati di qualità nelle riprese personali.