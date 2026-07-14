Il Samsung Galaxy S25 è il best buy di questa tornata di sconti su AliExress: risparmia con questo coupon

Su AliExpress, oggi, in occasione della nuova tornata di sconti, è presente e disponibile una promo sul Samsung Galaxy S25 che cala di prezzo di 45€ grazie al codice ITVS045 per un costo totale e finale d'acquisto di 381,37€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Il dispositivo dispone della certificazione IP68, che garantisce protezione contro polvere e acqua, mentre il corpo sottile con uno spessore di soli 7,2 mm contribuisce a una maggiore praticità nell'utilizzo quotidiano.

Il Galaxy S25 integra un display da 6,2" con tecnologia Dynamic LTPO AMOLED 2X, una soluzione pensata per offrire immagini nitide, colori intensi e consumi ottimizzati.