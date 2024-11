Il Sega Saturn ha compiuto 30 anni! Auguri alla sfortunata console

Il Sega Saturn ha compiuto 30 anni , quindi quale occasione per fare gli augur i a questa bella quanto sfortunata console? Fu lanciato il 22 novembre 1994 in Giappone (in occidente arrivò nel 1995), con lo scopo di dare un seguito al successo globale del Sega Mega Drive / Genesis. In vantaggio su Nintendo per quel che riguardava la caratteristiche multimediali, si trovò però di fronte a una rivale altrettanto agguerrita: PlayStation di Sony, lanciata il 3 dicembre dello stesso anno.

Un altro pianeta

Entrambe le console generarono lunghe code nei negozi in Giappone, e inizialmente Saturn sembrava addirittura in vantaggio, grazie soprattutto al fatto che era l'unica console su cui si poteva giocare a Virtua Fighter. Tuttavia, con il passare dei mesi, divenne chiaro che la console a 32 bit di Sony stava prendendo il sopravvento.

Il lancio occidentale di Saturn fu ostacolato dal prezzo di 100 dollari superiore a quello della console di Sony e dal fatto che la console non fu supportata dagli sviluppatori locali, che guardarono in massa verso PlayStation. Le vendite complessive del Saturn non decollarono mai e il suo ciclo di vita si spense con 9,26 milioni di unità vendute, contro i 102,49 milioni di vendite totali della rivale.

Nonostante le vendite non proprio stellari, Saturn ebbe un grande supporto in Giappone, dove molte conversioni da coin op erano addirittura migliori che su PlayStation e dove abbondavano titoli esclusivi di enorme spessore, come Princess Crown.

Insomma, fu sicuramente un insuccesso commerciale, ma poteva vantare una libreria di esclusive di tutto rispetto, cui molti appassionati di retrogaming guardano ancora oggi con grande interesse. Insomma, tanti auguri a questa sfortunata console, che aveva davvero molto da dire, ma che non ha avuto modo di farlo pienamente, quantomeno dalle nostre parti.