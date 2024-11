Zenless Zone Zero presenta Lighter con due trailer: vediamo il nuovo personaggio in azione

Non è dunque un caso che la mossa speciale del personaggio sia una sorta di Power Geyser alla Terry Bogard , in cui Lighter scatena la potenza del maglio sul terreno andando a generare una colonna di fiamme che danneggia chiunque si trovi nell'area.

Lighter, il nuovo personaggio di Zenless Zone Zero , è stato presentato da miHoYo con due trailer : il primo di stampo cinematografico, estremamente dinamico e spettacolare; il secondo focalizzato sul gameplay e dunque sul repertorio di mosse dell'Agente in questione.

Le novità dell'aggiornamento 1.3

Lighter fa parte dei contenuti dell'aggiornamento 1.3 di Zenless Zone Zero, che ha fatto il proprio debutto alcuni giorni fa, lo scorso 6 novembre, e che ha introdotto diverse novità interessanti per i giocatori dell'action RPG free-to-play firmato miHoYo.

Nell'update troveremo infatti una modalità endgame a carattere permanente, la Simulated Battle Trial, che consente di cimentarsi con sfide dal grado di difficoltà crescente, giocabili una di seguito all'altra e senza la possibilità di ripristinare la salute degli Agenti.

È inoltre presente una nuova modalità dotata di elementi roguelike divisa in cinque fasi, The Mystery of Arpeggio Fault, in cui ci troveremo a esplorare una serie di scenari e ad affrontare svariati avversari.

Non mancano infine gli eventi a tempi limitato, come Virtual Battlefield Mayhem, che ci vedrà partecipare a svariate sfide all'interno del Centro H.I.A., con la possibilità di provare personaggi come Tsukishiro Yanagi; oppure When Sandwiches Come a Knockin, in cui potremo gestire un chiosco di panini e tramezzini.