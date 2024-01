Il team Aggro Crab derubato ancora, ma i ladri hanno preso il mini-frigo Xbox scambiandolo per la console

"Dannazione, il ladro ha portato via il nostro mini-frigo Xbox Series X", hanno scritto gli sviluppatori su X, "Non solo l'hanno preso probabilmente pensando fosse una vera Xbox, ma l'unica cosa che ci troveranno dentro sarà una singola Smirnoff Ice (una sorta di vodka, ndR), quindi siamo riusciti a fregare l'intruso LMAO!"

Uno strano caso è accaduto nello studio Aggro Crab , il team responsabile di Another Crab's Treasure e Going Under, che è stato vittima di un furto per la terza volta ma, in questo caso, i ladri hanno rubato un mini-frigo Xbox , evidentemente scambiandolo per la console.

Il team di Astroneer accorre in aiuto

Another Crab's Treasure, un'immagine del gioco di Aggro Crab

"Per fortuna", hanno aggiunto poi, "Abbiamo ancora il nostro tostapane di Xbox Series S".

Da notare anche un aneddoto particolarmente simpatico, in tutta questa storia: come riferito da Aggro Crab, il team di Astroneer sembra sia passato a trovarli e ha fornito allo studio alcune videocamere di sorveglianza, per cercare di prevenire ulteriori furti.



Entrambi i team si trovano nell'area di Seattle, evidentemente diventata piuttosto frequentata da ladri almeno per quanto riguarda gli uffici in orario di chiusura. In ogni caso, per questa volta la storia ha avuto un epilogo alquanto esilarante, a parte i danni subiti alla porta d'ingresso e altro.