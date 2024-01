Like a Dragon: Infinite Wealth, ma quali Pokémon e Palworld, io alleno Sujimon!

Mentre tutti impazziscono per Palworld, gioco di sopravvivenza con una spolverata del famoso collezionamostri di Game Freak, io me ne stavo in gran segreto a giocare Like a Dragon: Infinite Wealth . Non potendo mostrare immagini o parlare del gioco apertamente, la mia carriera di allenatore di Sujimon è rimasta fino ad oggi segreta; ma ora che il gioco è finalmente acquistabile è finalmente arrivato il momento di dichiarare pubblicamente tutto il mio amore per questa nuova folle modalità di gioco inserita in Infinite Wealth.

Picchiali tutti!

I Sujimon di Like a Dragon: Infinite Wealth non battono la fiacca, nemmeno su Dondoko Island

Prima di iniziare a giocare a Like a Dragon: Infinite Wealth sapevo già che sarei impazzito per Dondoke Island, ed è effettivamente accaduto, non mi spettavo però di entrare cosi in fissa per questi maledetti Sujimon che, a differenza del primo Like a Dragon dove era possibile soltanto catalogarli, ora si possono anche allenare e far combattere contro quelli degli altri allenatori che incontreremo nel gioco. Di più: completano la parodia ai danni dei Pokémon quattro maestri allenatori che potremo sfidare per vincerne stemma e posizione in classifica. Ma cosa sono, esattamente, i Sujimon? Niente di più e niente di meno di tutti i nemici che potremo affrontare nell'ultimo capitolo della saga e che in speciali situazioni potremo catturare (convincendoli con un regalo) e utilizzare per diversi utili scopi, incluso il combattimento tra Sujimon.

Le battaglie tra Sujimon funzionano in modo diverso da quelle del resto del gioco: gli scontri sono tre contro tre e ad ogni turno potremo cambiare posto o sostituire con una riserva un solo Sujimon. Ogni lottatore è collegato a un elemento: il verde ha la meglio sul blu che ha la meglio sul rosso, e poi ci sono Sujimon di luce e oscurità. Fatta una mossa, tocca a uno dei Sujimon avversari. Regole molto simili e identica suddivisione in turni dei famosissimi Pokémon, ma con protagonisti decisamente diversi. Al posto di Pikachu qui c'è un karateka con un kimono impeccabile, invece che Charizard troverete un uomo per metà cocco che si nasconde non a caso tra le palme, un hackerino con i suoi attacchi di droni, l'uomo fogna mezzo tombino e mezzo ammasso fecale, la commessa curiosona e il cultista capo, la mistress e l'agente segreto. Naturalmente i Sujimon sono anche un modo per fare riapparire i più famosi personaggi della serie, per esempio ci sono quelli di Goro e Daigo Majima, e anche del mio amato Shun Akiyama.