I processori Intel Core in uscita nei prossimi anni aumenteranno esponenzialmente le performance IA

Il mondo dell'intelligenza artificiale è diventato da ormai qualche mese uno dei topic fondamentali su moltissimi aspetti della vita quotidiana e non esiste praticamente nessun dettaglio della nostra vita che ormai non veda l'adozione, più o meno marcata, di alcune soluzioni di IA.

L'informatica non fa eccezione e per chiunque abbia seguito le presentazioni del recente passato non avrà potuto non notare una sempre maggiore importanza dell'IA, che si sta facendo via via sempre più strada anche all'interno dell'industria dell'IT.

Intel, ovviamente, non può che seguire da vicino e con enorme interesse questa evoluzione tecnologica e proprio durante una chiamata con gli investitori il CEO, Pat Gelsinger, ha condiviso alcuni dettagli circa le performance che Intel riuscirà a integrare nei prossimi processori Intel Core che vedremo arrivare sul mercato da qui al 2025.