The Last of Us Part II Remastered: il trailer con le citazioni della stampa celebra il gioco

Non poteva mancare l'istituzionale Accolade Trailer per The Last of Us Part II Remastered, ovvero il trailer con le citazioni della stampa che celebra l'uscita della nuova riedizione del capolavoro di Naughty Dog, disponibile in questi giorni su PS5.

Il video è composto da un veloce montaggio di scene tratte dal gameplay e di momenti narrativi d'intermezzo, con la sovrapposizione di varie valutazioni tratte da testate internazionali, con citazioni dai commenti e voti ovviamente stellari.

Nel breve volgere di 30 secondo, il trailer funge da spot pubblicitario perfetto per il ritorno del titolo Naughty Dog sul mercato.

Come abbiamo visto, The Last of Us Part II Remastered è la versione rimasterizzata della già ottima versione PS4, che aveva ottenuto qualche incremento prestazionale su PS5, ma in questo caso vengono aggiunti alcuni miglioramenti tecnici e alcuni contenuti inediti.