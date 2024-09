Il tool di sviluppo di videogiochi basato sull'IA di Electronic Arts sembra davvero incredibile in video

Durante il suo ultimo Investor Day, Electronic Arts ha presentato Imagination to Creation, uno strumento di creazione di videogiochi, più propriamente di contenuti di gioco, basato sull'intelligenza artificiale generativa. A mostrarlo è stato il Chief Strategy Officer Mihir Vaidya, che ha sottolineato la semplicità di come avvenga tutto quello che si può vedere sullo schermo, che per la cronaca è una dimostrazione di fattibilità, quindi non lo strumento definitivo.