Immergiti nei tuoi videogiochi preferiti con le cuffie da gaming Razer BlackShark V2 X in promozione al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione imperdibile sulle cuffie da gaming Razer BlackShark V2 X: l'offerta prevede uno sconto in formato XL del 54% per un costo totale e finale d'acquisto di 36,83, loro minimo storico. Puoi acquistare questo headset direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Le cuffie da gaming Razer BlackShark V2 X sono progettate per offrire un'esperienza audio precisa e immersiva, pensata sia per il gioco competitivo sia per lunghe sessioni di utilizzo. Al centro delle prestazioni ci sono i driver Razer TriForce da 50 mm, sviluppati con un design che separa la gestione delle frequenze in tre sezioni distinte.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Il comparto comunicazione è affidato al microfono Razer HyperClear cardioide, studiato per catturare la voce in modo più preciso e ridurre i rumori di fondo. Per il comfort e l'isolamento acustico, le BlackShark V2 X offrono una cancellazione passiva del rumore avanzata, ottenuta grazie a padiglioni ben imbottiti che aderiscono alle orecchie e riducono le distrazioni esterne.
Il design è leggero, con un peso di circa 240 grammi, e integra cuscinetti in memory foam rivestiti in similpelle, pensati per garantire comodità anche durante utilizzi prolungati. Infine, la compatibilità multipiattaforma tramite jack da 3,5 mm consente l'uso su PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili.
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