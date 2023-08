Immortals Fenyx Rising 2 sarebbe stato un mix tra Wind Waker ed Elden Ring, per un'indiscrezione

Immortals Fenyx Rising 2 avrebbe dovuto essere un gioco molto diverso dal primo capitolo, nonché dalla formula classica dei giochi di Ubisoft. Stando a quanto appreso dalla testata Axios da fonti interne alla compagnia, il gioco era stato progettato come un mix di diversi titoli, in particolare Elden Ring e The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Peccato che sia stato cancellato, com'è emerso nelle scorse settimane.