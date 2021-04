Immortals Fenyx Rising Gli Dei Perduti: data di uscita e primi dettagli sul DLC

Ubisoft ha svelato al mondo il terzo DLC di Immortals Fenyx Rising: Gli Dei Perduti. La compagnia francese ha svelato la data di uscita di questa nuova espansione e i primi dettagli riguardo alla trama e ai contenuti di gioco. Immortals Fenyx Rising sarà disponibile a partire dal 22 aprile 2021.

Sappiamo che in questa nuova avventura dovremo controllare una nuova eroina, Ash, che si imbarcherà in un "epico viaggio per riunire gli dei greci". L'ambientazione di gioco sarà Pyrite Island. All'interno di questo nuovo luogo Ash dovrà trovare e radunare gli dei che hanno lasciato l'Olimpo dopo lo scontro con Zeus: sono compresi Poseidone e Ade. Il nostro compito, in Immortals Fenyx Rising: Gli Dei Perduti, sarà convincerli a tornare al Pantheon per ristabilire l'equilibrio.

Immortals Fenyx Rising: Gli Dei Perduti

Inoltre, Immortals Fenyx Rising: Gli Dei Perduti proporrà anche novità di gioco, come un sistema di combattimento ispirato ai brawler e una visuale dall'alto. Ash avrà il proprio sistema di potenziamento e abilità uniche da usare in battaglia e durante l'esplorazione. Nel gioco originale è stata aggiunta anche una missione speciale che fa da introduzione all'espansione. Tutte le ricompense di questa missione possono essere portate nel DLC, quindi è conveniente provarla.

Immortals Fenyx Rising: Gli Dei Perduti arriverà su PC, Stadia, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Vi ricordiamo che il gioco base dispone di una demo. Infine, ecco la recensione del secondo DLC, Immortals Fenyx Rising: Miti del Regno d'Oriente.