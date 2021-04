Nier Replicant Ver. 1.22474487139: trailer giapponese mostra sfrenata azione in CGI

Nier Replicant Ver. 1.22474487139 è sempre più vicino. La prossima settimana avremo finalmente modo di mettere le mani su questa nuova versione del gioco culto di Yoko Taro. Ora, abbiamo anche modo di vedere un nuovo trailer giapponese che, se pur breve, mostra scene in CGI d'azione sfrenata.

Nier Replicant Ver. 1.22474487139 è una nuova versione del gioco, rimasterizzata a livello grafico e con un nuovo sistema di combattimento. Non è un remake, quindi, ma non è nemmeno un semplice porting con qualche miglioramento tecnico. Per noi occidentali, inoltre, sarà un'occasione per giocare una versione differente rispetto a quella originale: il Nier originale pubblicato in occidente, infatti, includeva un diverso personaggio.

Nier Replicant

Nier (noto anche come Nier Gestalt) proponeva le avventure di un uomo adulto, che doveva salvare la figlia. La versione orientale, invece, propone un ragazzo, che dove salvare la sorella minore. Nier Replicant Ver. 1.22474487139 è basato su quest'ultima versione. Al tempo stesso, sappiamo che il gioco conterrà qualcosa sul protagonista di Gestalt e contenuti tagliati.

Infine, vi segnaliamo che i miglioramenti del remake in un nuovo video con gameplay.