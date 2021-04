Home of Wargames 2021: Slitherine svelerà quattro nuovi giochi strategici

In assenza di eventi dal vivo, gli editori di videogiochi hanno optato per eventi online live per svelare i propri nuovi giochi. Slitherine, publisher di giochi di strategia, ha quindi organizzato la diretta Home of Wargamers 2021: si tratterà di "un'intera giornata di presentazioni, annunci e sessioni di gameplay" che avrà luogo l'11 maggio 2021 sul canale Twitch dell'editore.

Secondo quanto rivelato, Slitherine ha 15 giochi non annunciati in sviluppo e durante la Home of Wargamers 2021 saranno svelati ben quattro di questi giochi. Inoltre, ci sarà spazio per giochi attesi per l'anno in corso, inclusi Starship Troopers: Terran Command, Distant Worlds 2, Warhammer 40,000: Battlesector.

Warhammer 40.000: Battlesector

Non ci resta altro da fare se non attendere maggio per scoprire le ultime novità da Slitherine. I fan dei giochi di strategia non vedranno di certo l'ora di scoprire cos'altro sia in sviluppo presso gli studio del publisher.

Vi segnaliamo infine il nostro provato di Warhammer 40.000: Battlesector; vi abbiamo spiegato che "Warhammer 40.000: Battlesector sembra proporsi come un gioco sulla falsariga di Sanctus Reach, più rifinito in alcuni punti e con la promessa di una varietà che speriamo venga mantenuta. Gli estremi per un'esperienza divertente ci sono, nonostante allo stato attuale si percepisca un'eccessiva ripetitività e un'assenza di sfida."