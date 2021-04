League of Legends: Ninja fa rage quit dopo cinque minuti e abbandona lo stream

Ninja ha deciso da qualche tempo dedicarsi in modo serio a League of Legends. Recentemente ha però raggiunto un po' di rottura con il gioco. Il sentimento negativo è culminato con un rage quit e l'abbandono dello stream dopo soli cinque minuti.

Come riportato da dotesports, Ninja ha iniziato un match di League of Legends, ma la situazione si è rapidamente messa male per lui. Dopo un paio di morti, Ninja ha cercato di riprendere il controllo dello scontro ma è stato di nuovo eliminato. La situazione lo ha fatto talmente infuriare da spingerlo ad abbandonare il match, il gioco e anche lo stream, il tutto entro cinque minuti dall'inizio della partita.

Ninja e League of Legends, un'accoppiata particolare

Ninja ha regolarmente fatto streaming di League of Legends ed è stato in grado di raggiungere il rank Platinum IV, ma chiaramente la situazione gli è pesata più del previsto.

Rimanendo in tema League of Legends, vi segnaliamo che Macko Esports ha vinto il PG Nationals Spring Split 2021 battendo i Mkers.