In Super Mario Bros. 35 c'è anche Luigi, ecco come selezionarlo

In Super Mario Bros. 35 è possibile utilizzare anche Luigi, nonostante il personaggio sia nascosto e selezionabile solo attraverso una procedura particolare, sebbene molto semplice, che lo identifica come vero e proprio easter egg.

Super Mario Bros. 35 ha ovviamente Mario come personaggio principale, ed essendo un gioco multiplayer online su ogni singolo schermo il protagonista è la celebre icona Nintendo, ma a quanto pare c'è anche Luigi nascosto nel codice, ed è utilizzabile attraverso una semplice procedura illustrata nel tweet riportato qui sotto.

Quando inizia un nuovo match, basta tenere premuto il tasto "L" per avere Luigi come personaggio principale invece di Mario. Ci sono delle precisazioni da fare, perché il tempismo non è semplicissimo: in pratica, è necessario iniziare a prendere L e tenerlo premuto anche durante la selezione del livello, inoltre sembra sia necessario aver completato tutti i livelli almeno una volta prima di poter accedere a Luigi.

Ovviamente, al di là del colore dominante e qualche minima caratteristica grafica questo non cambia assolutamente nulla del gioco, ma fa piacere sapere che Luigi c'è, anche per dare un po' di varietà al gioco.

Super Mario Bros. 35 fa parte delle iniziative celebrative di Nintendo per festeggiare il 35esimo anniversario della serie Super Mario Bros. e riprende il vecchio classico inserendolo in un particolare contesto multiplayer in stile battle royale, come vediamo nella recensione. Di recente è uscito l'aggiornamento 1.0.1 che ha risolto diversi problemi.