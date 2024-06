Indovinate chi guida la classifica dei giochi di maggior successo di maggio per utenti e incassi?

Ad ogni modo, non manca qualche sorpresa: considerando la classifica Newzoo relativa al coinvolgimento, è possibile osservare la clamorosa rimonta di XDefiant , che è passato dal trentatreesimo al sesto posto: un gran bel risultato per lo sparatutto online di Ubisoft.

Fortnite è stato il gioco di maggior successo a maggio , sia per numero di utenti che per incassi realizzati: le recenti novità del battle royale di Epic Games hanno mantenuto vivo l'interesse dei giocatori, consentendogli di superare Call of Duty ed EA Sports FC 24.

La classifica dei giochi che hanno incassato di più

Fortnite domina anche la classifica dei giochi che hanno realizzato i maggiori incasssi a maggio nei sei mercati analizzati da Newzoon, vale a dire Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Italia. Anche in questa top 10, tuttavia, si notano delle new entry.

È il caso di Ghost of Tsushima, che proprio a maggio ha fatto il suo debutto su PC trascinando anche le vendite della versione PlayStation, e che troviamo in quinta posizione; così come di Paper Mario: Il Portale Millenario, che si colloca al sesto posto.

Fortnite EA Sports FC 24 Call of Duty: Modern Warfare 2, 3 e Warzone 2.0 NBA 2K24 Ghost of Tsushima Paper Mario: Il Portale Millenario Destiny 2 Diablo 4 Valorant Sea of Thieves

Non rientra nella top 10, ma anche Elden Ring è stato protagonista di una fantastica rimonta, passando dal trentasettesimo al ventesimo posto grazie all'entusiasmo legato all'uscita dell'espansione Shadow of the Erdtree.