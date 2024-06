Il monitor curvo ASUS TUF Gaming da 31,5 pollici in 1080p e 165 Hz è al prezzo minimo su Amazon

Se siete in cerca di un monitor curvo di valide dimensioni per le vostre sessioni da gaming, allora dovreste dare un'occhiata all'ASUS TUF Gaming VG328H1B, che si trova ora al prezzo minimo storico su Amazon Italia. Si tratta di un monitor da 31.5 pollici, in 1080p e 165 Hz. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre, dopo un lungo periodo di prezzo fisso. Se avete bisogno di uno schermo come questo e non avete modo di aspettare per vedere se vi saranno sconti migliori, può essere una buona occasione per acquistarlo. Il monitor è venduto e spedito da Amazon.