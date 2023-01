Inkulinati disponibile da oggi su Xbox Game Pass, trailer di lancio

Inkulinati è disponibile a partire da oggi in versione ad accesso anticipato anche su Xbox Game Pass oltre che su PC attraverso Steam, GOG e Microsoft Store, come ci ricorda il trailer di lancio visibile qui sotto.

Il particolare strategico dal nome diventato ormai una sorta di meme (almeno in Italia) arriva in versione Game Preview, dunque in accesso anticipato, sebbene abbia già attraversato diverse fasi di sviluppo e dunque dovrebbe presentarsi piuttosto completo.

Nonostante il nome possa far pensare ad altro, in verità il riferimento è ovviamente a "ink", inchiostro, in quanto si tratta di una sorta di strategico tutto costruito sulle miniature tipiche dei manoscritti di epoca medievale, che si animano e prendono vita in una strana guerra sulle pagine dei libri.

Al di là della possibile epica insita in spettacolari tenzoni tra conigli armati, lumache da battaglia e asini petomani, Inkulinati si sviluppa su una struttura strategica piuttosto complessa e intrecciata, seguendo regole particolari in grado di catturarci dentro a queste bizzarre miniature. Il tutto è poi caratterizzato da una grande ironia, che ci porta a voler scoprire cosa succede di pagina in pagine in questo bizzarro mondo di bestie e cavalieri.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro recente provato sul pazzo strategico medievale di Yaza Games, con il gioco che dovrebbe essere messo a disposizione in queste ore all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, dunque liberamente accessibile a tutti gli abbonati secondo il programma dei giochi di fine gennaio e inizio febbraio 2023.