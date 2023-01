The Lords of the Fallen, nuove immagini rivelano boss e scenari del gioco

The Lords of the Fallen si mostra con una serie di nuove immagini che rivelano alcuni dei mostruosi boss e degli scenari che troveremo nell'interessante soulslike sviluppato da Hexworks e prodotto da CI Games.

Finito sulla copertina dell'ultimo numero di EDGE, The Lords of the Fallen punta a presentarsi come una sorta di Dark Souls 4.5 e gli sviluppatori hanno detto che neppure lo straordinario successo di Elden Ring li ha distolti da questo obiettivo.

La galleria sembra confermare le influenze stilistiche legate alla celebre saga di FromSoftware, esprimendo al contempo una netta distanza rispetto alle atmosfere e alle suggestioni dell'originale Lords of the Fallen.

Gli scatti confermano insomma come questo nuovo capitolo sia qualcosa di completamente inedito, e lo stile adottato per la realizzazione dei mostri e delle ambientazioni appare davvero interessante: con ogni probabilità l'open world messo a punto da Hexworks avrà tanto da raccontare.

Per il momento, tuttavia, The Lords of the Fallen non ha ancora una data di uscita ufficiale: tutto quello che sappiamo è che farà il proprio debutto nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.