Instagram festeggia i 10 anni con tante novità: come cambiare l’icona

Sono trascorsi già dieci anni dal lancio di Instagram sul mercato: e così uno dei social network più importanti di tutti i tempi (nonché uno dei più utilizzati al mondo) spegne la sua decima candelina e festeggia i dieci anni . Lo fa annunciando tante novità , e rendendone alcune già disponibili. Per esempio, festeggiamenti a parte, è ora possibile cambiare l'icona di Instagram . Si tratta fondamentalmente di un piccolo easter egg da parte degli sviluppatori: non sappiamo per quanto tempo sarà disponibile, dunque meglio approfittarne. La procedura non è complessa: è sufficiente recarsi nel menù delle impostazioni, eseguire lo scroll verso l'alto e abilitare il cambio. Da qui potrete selezionare tutta una serie di icone commemorative e speciali, vecchie e nuove di Instagram , come mostrato nel video riportato poco più avanti.

Le novità di Instagram però non finiscono qui: per esempio torna disponibile l'icona Reels, direttamente sulla schermata principale dell'applicazione. Inoltre la mappa fotografica rimossa nell'ormai lontano 2016 sta per tornare a sua volta, con funzionalità inedite: ora diventerà l'archivio delle Stories e terrà traccia delle informazioni relative agli ultimi tre anni. Ovviamente potrete decidere di renderla visibile anche ai vostri follower.



Ottime notizie anche per quanto riguarda la lotta al cyberbullismo: Instagram non impedirà di postare insulti, tuttavia farà presente che un determinato contenuto che si sta per scrivere potrebbe urtare la sensibilità altrui, o che risulta poco carino. La notifica pop-up potrebbe sembrare inutile, invece probabilmente rappresenterà un'utile barriera psicologica per chi si fa prendere davvero troppo facilmente dalla foga e dall'ira.