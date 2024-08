Instant Gaming sconta le Gift Card del PlayStation Store: si risparmia sui giochi digitali con pochi clic

Gli Sconti Estivi del PlayStation Store sono ora in corso e ci sono tanti giochi a prezzi veramente interessanti. Se volete rimpolpare il vostro catalogo digitale su PS4 e PS5, potete ottenere un risparmio aggiuntivo tramite Instant Gaming, precisamente acquistando le carte di ricarica del portafogli PlayStation. Ad esempio, potete acquistare una Gift Card da 60€ a 54,29€. Si tratta di un piccolo risparmio ma se eseguito ad ogni acquisto digitale permette di ottenere credito gratuito senza sforzo. Potete trovare la promozione per i vari tagli di ricarica a questo indirizzo.

Il credito che ottenere tramite Instant Gaming può essere speso per tutti i prodotti digitali del PS Store su PlayStation 4 e PlayStation 5, come giochi e abbonamenti. Se la cifra ricarica non dovesse bastare per ciò che volete comprare, semplicemente la differenza sarà presa dalla vostra carta di credito.