I Puffi - Dreams torna a mostrarsi in un video gameplay con mondi onirici e il commento degli sviluppatori

Ci avviciniamo sempre di più al lancio de I Puffi - Dreams, il nuovo puffoso platform adventure in arrivo su PC e console, e per stuzzicare la curiosità dei giocatori Microids ha pubblicato un nuovo video che include sequenze di gameplay inedite, accompagnato dal commento degli sviluppatori di Ocellus Services, che ci parlano della genesi di questa nuova avventura.

Come sappiamo nel gioco Gargamella ha escogitato un nuovo piano per avere la meglio sui Puffi, facendo cadere il loro villaggio in uno stato di sonno profondo. Per riuscire a sventare il suo piano malvagio, il nostro protagonista, un Puffo completamente personalizzabile, dovrà esplorare 4 mondi onirici e raccogliere delle sfere magiche.