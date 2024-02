Intelligenza artificiale: un collega gli fa trasferire 26 milioni di dollari, ma era un deepfake

I truffatori si stanno facendo sempre più abili nell'uso delle intelligenze artificiali. Non parliamo di quelli che rubano opere protette dal copyright per addestrarle, ma di un caso davvero indicativo, quanto inquietante: un dipendente del settore finanziario impiegato presso una multinazionale non specificata ha versato 200 milioni di dollari di honk-kong (circa 26 milioni di dollari) a dei truffatori, convinto in videoconferenza dal deepfake del Chief Financial Officer (CFO) della compagnia.