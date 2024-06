L'intelligenza artificiale è stata usata da alcuni finalisti del Pokémon TGC Illustration Contest: squalificati

"A breve verranno selezionati altri artisti partecipanti al concorso che entreranno a far parte dei 300 finalisti. Ci stiamo impegnando a mantenere l'integrità del Pokémon TGC Illustration Contest e apprezziamo il continuo supporto dei fan mentre celebriamo le capacità artistiche della talentuosa community Pokémon."

The Pokémon Company ha annunciato di aver squalificato alcuni dei finalisti della nuova edizione del Pokémon TGC Illustration Contest perché hanno usato l'intelligenza artificiale per le loro creazioni.

Un fenomeno inevitabile?

Alla luce del fatto che l'intelligenza artificiale riesce a fare meglio degli esseri umani in quasi ogni campo, fenomeni come quello che si è appena verificato nell'ambito del concorso indetto da The Pokémon Company appaiono purtroppo inevitabili.

Si tratta peraltro di situazioni molto spinose: oltre all'eventuale difficoltà nell'individuare con certezza un'opera creata con l'intelligenza artificiale, sembra che molti fan si stiano lamentando del fatto che tra i finalisti non squalificati ci siano comunque persone che hanno utilizzato l'IA.

Con un montepremi pari a 5.000 dollari, è chiaro ed evidente che vincere il Pokémon TGC Illustration Contest è un qualcosa che fa gola a molti, e così il concorso è puntualmente finito vittima di operazioni ben poco limpide, condotte da persone che si fanno pochi scrupoli a imbrogliare.