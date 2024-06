Quanti soldi abbiamo speso su Steam per giochi mai avviati? Ecco una stima totale e come sapere la vostra

Noi videogiocatori abbiamo un problema. Tutti quanti noi l'abbia fatto e alcuni più e più volte. Continueremo anche a farlo in futuro. Cosa? Comprare giochi e non avviarli. I motivi sono i soliti: ci interessano, aspettiamo uno sconto, lo troviamo a un prezzo che sembra irresistibile e ci diciamo "poi ci gioco". Solo che non lo facciamo. Quanto spesso accade però nel dettaglio? Quanto la community dei videogiocatori ha speso su giochi che poi non ha mai avviato una singola volta?

Un calcolo totale non è possibile, ma possiamo vedere i dati legati a Steam. Secondo alcuni calcoli di PCGamesN, basati sulle informazioni disponibili tramite SteamIDFinder che mostra gli account pubblici di Steam, il totale dei soldi spesi è probabilmente circa 17,7 miliardi di euro.