Poncle ci aggiorna sulla versione PlayStation di Vampire Survivors e sul perché sta ritardando

Il motivo sono forse accordi di esclusività con dei concorrenti? Parrebbe di no. Il team vuole portare il gioco su PlayStation, ma ci sono alcuni problemi con il processo di pubblicazione della compagnia giapponese.

Le parole degli autori di Vampire Survivors sulla versione PlayStation

Poncle - il team di sviluppo - ha commentato la questione della pubblicazione del gioco su PS4 e PS5 tramite i propri canali social. Su Twitter, il team ha detto che per il momento non ha ancora una data di uscita da comunicare, ma che sta facendo di tutto per pubblicare il gioco quanto più rapidamente possibile.

"Visto che siamo in estate, molte persone ci hanno chiesto quando verrà pubblicato il gioco per PlayStation. Vogliamo tenervi aggiornati, dato che non abbiamo ancora una data di pubblicazione da condividere, ma volevamo farvi sapere perché."

"Questa è la prima volta che stiamo affrontando i processi di pubblicazione su PlayStation, quindi ci sta volendo un po' più di tempo del solito. Stiamo anche facendo un po' di prove sui Trofei per assicurarci che siano giusti ma vi faremo sapere il prima possibile quando avremo una data certa!".

Speriamo quindi che ci siano novità quanto prima, così che i fan PlayStation possano andare a caccia di mostri in Vampire Survivors. Parlando sempre del gioco, ecco i crossover che vorremmo.