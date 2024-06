L'attore di Alfred in The Batman 2 ci aggiorna sull'inizio delle riprese del film di Matt Reeves

The Batman è stato uno dei film dedicati ai supereroi più apprezzati degli ultimi anni. La pellicola riceverà un seguito , la cui uscita è prevista per l'ottobre 2026. Manca ancora un po' di tempo quindi e nel frattempo i fan non vedono l'ora di scoprire qualcosa di nuovo e avere la conferma che la produzione prosegua e che non ci saranno altri ritardi.

Le parole dell'attore di The Batman 2 sulle riprese

Popverse segnala che Serkis ha presenziato al ACE Superhero Comic Con 2024 dove ha iniziato un discorso facendo finta di essere sul punto di svelare un dettaglio di trama importante, per poi fermarsi sul più bello. Lo scherzo è stato breve, ma è stato seguito da un commento sull'inizio delle riprese.

Andy Serkis nel panni di Alfred in The Batman

"In pratica" ha detto Serkis, "non so nulla riguardo al film se non che ho appena scoperto che probabilmente inizieremo a girare all'inizio del prossimo anno. Di conseguenza, se fai i conti, il film arriverà un anno e mezzo dopo".

Ha poi continuato elogiando Matt Reeves, il regista di The Batman, affermando che di certo la sua sceneggiatura sarà brillante. Inoltre, Serkis afferma di aver adorato Rob Pattinson, ovvero l'attore dell'Uomo Pipistrello. Ha poi chiuso il discorso dicendo che non vede l'ora di tornare a vestire i panni di Alfred.

Vi lasciamo in chiusura al nuovo trailer della serie TV The Penguin, spin-off di The Batman.