iOS 14, la più recente versione del sistema operativo di Apple, è stato presentato solo da pochi giorni: ma continuano ad emergere nuovi dettagli tutt'altro che trascurabili. Apprendiamo in queste ore, ad esempio, che la società della Mela ha deciso di puntare vigorosamente verso il rispetto della privacy degli utenti: iOS 14 avviserà se un'app sta usando il microfono o la fotocamera.

Non è l'unica novità: tra le tante novità di iOS 14 per dispositivi Apple, difatti, figuravano anche i nuovi permessi da concedere alle applicazioni per attivare o meno il tracciamento; sarà l'utente a decidere circa questi dettagli, in modo più attivo che mai. Ma di certo convince anche la decisione di avvisare ogni volta che un'app sta usando il microfono o la fotocamera; ci penserà un piccolo indicatore (un led colorato) in alto a destra sullo schermo.

Mai come in questo caso i colori del piccolo led di notifica saranno importanti. iOS 14 avviserà l'utente che l'app sta utilizzando il microfono con una lucina arancione, che sta usando la fotocamera con quella verde. Chi non sarà soddisfatto chiaramente potrà intervenire immediatamente dalle impostazioni, e limitare le azioni delle sue app.

Cosa ne pensate di questa nuova funzionalità relativa alla privacy, in futuro disponibile con iOS 14 (probabilmente fin dal suo lancio)? Vi convince, oppure deciderete di disattivarla immediatamente, facendone così a meno?