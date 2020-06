Fortnite C2 Stagione 3, tutte le Monete XP e la loro posizione in un'immagine

Trovare Monete XP su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 non è mai stato così conveniente ed utile. Di per sé questi gettoni garantiscono già un certo ammontare di punti esperienza, utili per aumentare il proprio Pass Battaglia a pagamento. Ma ora che esistono anche le schede punti, cercarle è praticamente fondamentale. Da qui l'esistenza della guida che state leggendo.

In questo articolo vi riportiamo infatti tutte le Monete XP presenti sulla mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 ad oggi, venerdì 26 giugno 2020. Naturalmente con le rispettive posizioni: vuol dire che, tenendo la foto a portata di mano, dovrete semplicemente atterrare sulla mappa di gioco in quel preciso punto, e raccogliere il gettone. In questo modo 1) guadagnerete punti esperienza immediatamente 2) dopo aver raccolto un certo numero di monete verdi e di monete viola, completerete le schede punti, introdotte proprio con la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2. Ciò significa: altri 14.000 punti esperienza per completamento!

Le monete verdi forniscono pochi punti esperienza, quelle viola di più, ma fate attenzione che i gettoni più piccoli non scappino via. Attualmente gli sviluppatori di Epic Games sembrano essersi dimenticati dell'esistenza delle Monete XP blu e arancioni, ma pazienza: forse arriveranno in seguito. Eccovi l'immagine promessa, intanto.