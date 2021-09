iPhone 14 Pro e Pro Max: camera da 48MP e display punch hole?

A pochi giorni dal keynote di Apple e l'apertura dei preorder di iPhone 13, il noto analista di mercato Ming-Chi Kuo è già pronto a guardare al futuro. Stando alle sue aspettative, iPhone 14 Pro e Pro Max avranno un display punch hole e fotocamera posteriore da 48 MP.

Apple salvo imprevisti dovrebbe lanciare sul mercato la prossima generazione di iPhone durante la seconda metà del 2022. Seppur con grande anticipo sui tempi, Kuo è dunque convinto che per quanto riguarda la gamma Pro possiamo aspettarci l'assenza del notch, ovvero la rientranza presente nella parte alta dello smartphone, ma solo un foro per la camera frontale. Il che tra l'altro è in linea a quanto affermato dal leaker Prosser pochi giorni fa. Inoltre come già accennato la fotocamera posteriore grandangolare avrà un sensore da 48 megapixel.

iPhone 13 Pro

Sempre secondo Kuo, Apple inoltre ha intenzione di lanciare sul mercato la terza generazione di iPhone SE con 5G nella prima metà del 2022. Per quanto riguarda iPhone 13, i preorder sono stati più alti rispetto a quelli della serie precedente, soprattutto per quanto riguarda i modelli Pro e Pro Max.

Ovviamente per quanto Kuo sia un'analista piuttosto noto e affidabile, per conoscere i dettagli ufficiali di iPhone 14 dovremmo attendere novità direttamente da Apple.