iPhone 15, data di presentazione dello smartphone Apple confermata da un leaker

La data di presentazione di iPhone 15 è stata confermata da un noto leaker: stando alle sue fonti, il nuovo smartphone Apple verrà mostrato nel corso di un evento che si terrà il prossimo 12 settembre.

Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con le pinze finché non arriverà l'annuncio ufficiale della casa di Cupertino, ma che corrispondono in pratica ai report di Bloomberg pubblicati qualche tempo fa, in cui si parlava appunto di 12 o 13 settembre per il reveal.