Iron Man: Avalanche Studios stava sviluppando un gioco open world, cancellato da Disney

Avalanche Studios stava lavorando a un gioco di Iron Man cancellato nel 2012 da Disney e Marvel. Chi meglio della software house dei Just Cause poteva tentare l'impresa? Purtroppo non se ne fece nulla.

A raccontarlo è stato Christofer Sundberg, uno dei fondatori di Avalanche, in un'intervista avuta con MinnMax, per la gioia di chi ama conoscere anche i progetti che non si sono concretizzati.

Sundberg non ha svelato molti dettagli sul titolo, a parte che rimase in sviluppo per un paio di anni e che avrebbe permesso ai giocatori di volare liberamente per il mondo di gioco. Si parla anche del coinvolgimento di altri personaggi, purtroppo non specificati. Secondo lui sarebbe stato un grande gioco. In effetti un Iron Man open world avrebbe senso, viste le caratteristiche del personaggio, ma Disney e Marvel decisero di non proseguire e non se ne fece nulla.

Iron Man non è stato particolarmente fortunato in ambito videoludico. Il titolo più famoso è sicuramente quello di SEGA del 2008, un mediocre action che non spiccava in niente. Peccato che non abbia ricevuto un trattamento come quello riservato a Spider-Man da Insomniac.