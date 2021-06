Itch.io: oltre 1000 giochi indie a 5 dollari per aiutare la Palestina

Comunque la si pensi, quello che è successo nelle scorse settimane tra Israele e Palestina è terribile, soprattutto per aver coinvolto centinaia di innocenti che si sono trovati nel mezzo di attacchi e rappresaglie. Per aiutare queste persone, Itch.io ha creato un nuovo bundle molto interessante: con soli 5 dollari si potranno mettere le mani su oltre 1000 giochi indie e fare contemporaneamente della beneficienza.

A questo indirizzo è possibile partecipare all'Indie bundle for Palestinian Aid di itch.io.

Con solo 5 dollari, ma è possibile donarne di più, si potranno ottenere 1019 giochi indipendenti. Sono oltre 500 giochi DRM free per Windows 10, 300 per Mac, 200 per Linux e 32 per Android. Non saranno tutti dei capolavori, ma lo scopo è quello di raccogliere 500mila dollari da inviare alla United Nations Relief and Works Agency così da darle fondi per portare cibo a oltre un milione di palestinesi in difficoltà. Oltre al cibo verrà dato supporto mentale e fisico a queste persone.

Per il momento si sono superati 288mila dollari, ovvero il 57% dell'obiettivo finale. Mancano ancora 5 giorni abbondanti prima della fine dell'iniziativa.